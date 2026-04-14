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Deux hommes légèrement blessés lors d’une altercation à Bienne

Keystone-SDA

Deux hommes se sont battus lundi matin à Bienne et ont été légèrement blessés. La police a pu les interpeler sur place.

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1 minute

(Keystone-ATS) La police a été informée entre 11h00 et 11h30 d’une bagarre à la rue de Boujean, à Bienne. Les deux hommes se sont d’abord disputés verbalement avant que la situation ne dégénère en affrontement physique, indiquent mardi le Ministère public régional Jura bernois-Seeland et la police cantonale bernoise dans un communiqué.

L’un des deux protagonistes a fait usage de spray au poivre lors de l’altercation. Par ailleurs, un homme a projeté son vis-à-vis au sol. La police a ouvert une enquête et recherche des témoins.

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