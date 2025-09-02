La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Droits de douane américains: task force demandée à Neuchâtel

Keystone-SDA

Les députés neuchâtelois ont accepté mardi sans débattre une recommandation de députés interpartis, qui demande au Conseil d'Etat de réagir le plus rapidement possible et de prendre des mesures pour soutenir les entreprises neuchâteloises, en lien avec les surtaxes douanières américaines. La mise en place d'une task force spécifique regroupant les acteurs privés et publics est demandée.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Ces mesures prioritaires doivent être définies d’entente avec les entreprises, les milieux économiques et les partenaires sociaux concernés, dans un esprit rassembleur et pragmatique face à une situation de crise potentielle», peut-on lire dans le texte.

Outre la task force, la recommandation demande l’introduction de mesures de soutien ponctuel du type de celles prises pendant la crise Covid-19 (prêts sans intérêts, aide à l’innovation) et l’introduction d’un moratoire sur la parafiscalité des entreprises concernées tant que les droits de douane seront jugés «délétères et dangereux» pour l’économie neuchâteloise, sous réserve de demandes spécifiques du Grand Conseil.

«Priorité primordiale»

Selon la recommandation, des crédits, des moyens financiers ou l’engagement temporaire de ressources supplémentaires pourront être sollicités par le Conseil d’État auprès du Grand Conseil. «Ces tâches doivent constituer une priorité primordiale dans les mois à venir», peut-on y lire.

Le canton doit aussi demander à la Confédération de prolonger et de faciliter les réductions de l’horaire de travail (RHT) au niveau administratif également. Des mesures complémentaires doivent être mises en place pour les entreprises de Suisse romande touchées.

