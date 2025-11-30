La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Echec d’un projet de fusion de trois communes dans le Jura bernois

Keystone-SDA

Un projet de nouvelle commune de plus de 3000 habitants dans le Jura bernois a échoué dimanche dans les urnes. Si les citoyens de Reconvilier et de Saules ont accepté la fusion, ceux de Loveresse ont en revanche nettement refusé.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Les citoyens de Loveresse craignaient une perte d’identité de leur village», a expliqué à Keystone-ATS le président du groupe de travail intercommunal (GTI) Jean-Michel Hirschi. La mobilisation a été très forte dans cette commune d’environ 360 habitants avec une participation de quelque 80%, a précisé Jean-Michel Hirschi.

Les opposants au projet de fusion étaient très présents sur le terrain, a ajouté le président du groupe de travail intercommunal. Dans cette commune de la Vallée de Tavannes, le rejet s’est élevé à 77,8%.

La fusion n’est toutefois pas abandonnée, Reconvilier et Saules allant poursuivre le projet à deux. «Notre objectif est de mettre en place un processus simplifié pour que la commune fusionnée de Clairval puisse voir le jour au 1er janvier 2027», a souligné le président du groupe de travail intercommunal.

