Elisabeth Baume-Schneider ouvre le festival du film de Locarno

1 minute

(Keystone-ATS) Elisabeth Baume-Schneider participera au Festival du Film de Locarno dès mercredi et jusqu’à samedi. La conseillère fédérale assistera à la projection de plusieurs films.

Le Festival du Film de Locarno est la plus importante manifestation cinématographique suisse et figure parmi les festivals les plus renommés d’Europe, rappellent le Département fédéral de l’Intérieur et l’Office fédéral de la culture dans un communiqué mercredi. La 77e édition sera ouverte par la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider et sera présidée pour la première fois par Maja Hoffmann qui a succédé à Marco Solari.

Cette année, le programme se caractérise par une présence suisse exceptionnelle. Près de 50 productions et coproductions helvétiques seront présentées dans les différentes sections, donc quatre films sur la Piazza Grande et trois en compétition internationale.