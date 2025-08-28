La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Emma et Noah ont été les prénoms les plus donnés en Suisse en 2024

Emma, Mia et Sofia ont été les prénoms les plus attribués aux filles en Suisse en 2024. Pour les garçons, les parents ont privilégié Noah, Liam et Matteo.

(Keystone-ATS) Chez les filles, Emma avait déjà été le prénom le plus populaire en 2011, 2012, 2014, 2017, 2018 et 2022. En 2023, c’est Mia qui avait été le plus attribué.

De son côté, le prénom Noah a conservé sa première place, après l’avoir déjà occupée en 2010, 2011 et de 2013 à 2017, indique jeudi l’Office fédéral de la statistique.

