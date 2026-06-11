Enquête sur la charge de travail des enseignants à Fribourg

Keystone-SDA

Une enquête qualitative approfondie a été lancée dans le canton de Fribourg pour évaluer la charge de travail des enseignants. Elle est cofinancée par la Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC), d’une part, et Formation Fribourg, la FEDE et le SSP, d’autre part.

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(Keystone-ATS) L’objectif consiste à passer «des réalités du terrain aux solutions concrètes», ont indiqué jeudi le Syndicat des services publics (SSP) et Formation Fribourg. La démarche prolonge l’enquête quantitative menée en 2024 sur le temps de travail des enseignants, étude qui avait confirmé une «réalité que beaucoup vivent déjà au quotidien».

«Malgré le fait que les enseignants aiment leur métier, la surcharge de travail est une réalité pour un grand nombre», note le communiqué. «Face à ce constat, il n’est plus possible de se contenter de chiffres. Il faut désormais comprendre la situation et disposer d’une base solide pour des décisions futures.»

Préparation

La collaboration paritaire a permis aux associations et aux syndicats d’enseignants d’être impliqués «pleinement» dans les groupes de travail et dans le groupe de pilotage du projet. La pratique a garanti de pouvoir faire «remonter les réalités et problématiques du terrain.»

Après plusieurs mois de préparation, le mandat a été confié à Ecoplan. L’enquête porte sur trois thématiques centrales: la charge administrative et le mandat de l’enseignant, l’école à visée inclusive et l’organisation scolaire. Près de 800 enseignants ont été sollicités la semaine passée.

Leur participation est déterminante, souligne encore le communiqué des partenaires. «Il s’agit de faire entendre une réalité souvent peu perceptible, mais pourtant bien présente dans les classes et les équipes enseignantes». Les résultats sont attendus au début de l’automne.