Espagne: le parti indépendantiste catalan se retire du gouvernement

Keystone-SDA

Le leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont a annoncé lundi que la direction de son parti avait décidé de "rompre" son accord avec le parti socialiste espagnol. Un accord qui avait permis à Pedro Sánchez d'être reconduit dans ses fonctions de Premier ministre.

(Keystone-ATS) S’exprimant lors d’une conférence de presse à Perpignan (sud de la France) après une réunion de son parti, Junts per Catalunya (JxCat), M. Puigdemont a ajouté que la décision serait «naturellement» soumise aux militants du parti. L’approbation de ces derniers ne faisait toutefois guère de doute.