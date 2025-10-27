La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Espagne: le parti indépendantiste catalan se retire du gouvernement

Keystone-SDA

Le leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont a annoncé lundi que la direction de son parti avait décidé de "rompre" son accord avec le parti socialiste espagnol. Un accord qui avait permis à Pedro Sánchez d'être reconduit dans ses fonctions de Premier ministre.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) S’exprimant lors d’une conférence de presse à Perpignan (sud de la France) après une réunion de son parti, Junts per Catalunya (JxCat), M. Puigdemont a ajouté que la décision serait «naturellement» soumise aux militants du parti. L’approbation de ces derniers ne faisait toutefois guère de doute.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision