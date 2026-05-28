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Etats-Unis et Iran ont fait «beaucoup de progrès» vers un accord

Keystone-SDA

Les Etats-Unis et l'Iran ont fait "beaucoup de progrès" vers un accord, mais le président américain Donald Trump n'est pas encore prêt à l'approuver, a déclaré jeudi le vice-président américain JD Vance. Certaines formulations sont actuellement négociées, selon lui.

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(Keystone-ATS) «Nous espérons que nous continuerons à progresser et que le président sera en mesure d’approuver l’accord, mais bien sûr, cela reste encore à déterminer», a-t-il ajouté.

Des sources à Washington ont fait état d’un cadre d’accord avec l’Iran qui prévoit une extension de 60 jours du cessez-le-feu en cours depuis le 8 avril et nécessite encore l’aval du président américain.

Cette annonce est tombée après que l’Iran et les Etats-Unis ont échangé des frappes dans la nuit de mercredi, les affrontements les plus graves depuis l’entrée en vigueur de la trêve.

L’information a d’abord été révélée par le site américain Axios, selon lequel cet accord préalable ne règle pas la question du programme nucléaire iranien, mais inclut un engagement de l’Iran à ne pas chercher à se doter de la bombe atomique.

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