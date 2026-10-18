Exemption de sanctions contre la Russie pour «analyser» les impacts

Keystone-SDA

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Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a relativisé samedi soir la décision du président américain Donald Trump d'exempter la Russie de nouvelles sanctions. Il s'agit d'une pause de 60 jours qui vise à "analyser" les répercussions économiques, a-t-il assuré.

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(Keystone-ATS) Cette suspension de l’application de mesures d’une récente loi adoptée par le Congrès visant particulièrement le secteur énergétique russe a été vivement dénoncée par l’Ukraine, aggravant les tensions qui se sont accumulées entre Kiev et Washington depuis une semaine.

«Le président veut utiliser cette période de 60 jours pour, en quelque sorte, analyser l’effet à la fois des sanctions et des droits de douane pour l’économie mondiale et même l’économie américaine», a déclaré M. Rubio avant de s’envoler pour une visite en Ouzbékistan et en Inde.

Il a souligné l’effet des récents conflits sur les prix de l’énergie, y compris la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran et les attaques des rebelles pro-iraniens houthis du Yémen contre l’Arabie saoudite.

Les conflits «se percutent»

«Ces conflits dans le monde entier commencent à se percuter les uns les autres et ils ont des répercussions non seulement sur les prix internationaux du pétrole et du diesel», mais plus globalement sur l’économie, a déclaré M. Rubio.

La décision de Donald Trump a été annoncée tard vendredi soir par un décret présidentiel publié par la Maison-Blanche. Elle concerne le Graham Act, promulgué à la mi-septembre, qui constituait la première action majeure du Congrès contre Moscou depuis le retour du milliardaire américain au pouvoir.

Vivement dénoncée par Kiev, cette exemption intervient quelques jours après un accord entre Washington et Moscou pour lever des sanctions afin de permettre aux États-Unis d’importer de grandes quantités de diesel russe.

Le dirigeant républicain somme Kiev de cesser ses frappes contre les raffineries russes, menées en représailles aux bombardements quotidiens de l’armée de Moscou sur le territoire ukrainien. L’Ukraine se dit prête à une trêve énergétique à condition qu’elle soit respectée par Moscou.

M. Zelensky a fait état samedi de nouvelles attaques contre des infrastructures électriques importantes, accusant Moscou de chercher à «provoquer une panne électrique générale en Ukraine» avant l’hiver.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les autorités russes ont de leur côté affirmé avoir intercepté des dizaines de drones visant en particulier la région bordant la mer Baltique, qui abrite de nombreuses infrastructures cruciales pour les exportations d’hydrocarbures.

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