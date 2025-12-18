Exportations horlogères: la contraction s’accentue en novembre

Keystone-SDA

Les exportations horlogères helvétiques ont connu un nouveau repli au mois de novembre, de 7,3% pour représenter encore 2,2 milliards de francs.

1 minute

(Keystone-ATS) Premier débouché en valeur avec encore 201,1 millions de francs, les Etats-Unis ont vu leurs importations de montres suisse s’évaporer de plus de moitié. A l’inverse, le Royaume-Uni (+7,9% à 183,0 millions) et Hong-Kong (+3,1% à 176,6 millions) ont renoué avec la croissance.

Le repli cumulé sur les onze premiers mois de l’année tous marchés confondus s’établit ainsi à 2,2%, indique la Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH) dans un compte-rendu périodique jeudi.