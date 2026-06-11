La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Fausse alerte au Pentagone: confinement levé

Keystone-SDA

Une partie du Pentagone a été placée en confinement jeudi après un "incident lié à des substances dangereuses". Un porte-parole a toutefois annoncé qu'il s'agissait finalement d'une fausse alerte.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Dans la matinée, le porte-parole du Pentagone Sean Parnell avait déclaré qu’un «ordre de confinement» avait été émis pour une zone du bâtiment touchée par «un problème de qualité de l’air», tandis que les pompiers locaux avaient annoncé être sur place pour lutter contre un «incident lié à des substances dangereuses» sur X.

Après une série de tests, l’évaluation de la zone a «confirmé qu’il n’y avait pas de problème, et les opérations ont repris normalement», a affirmé Sean Parnell dans un communiqué en début d’après-midi.

«Le ministère de la Défense applique les protocoles de sécurité habituels», notamment un «confinement de la zone touchée», avait-il expliqué.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision