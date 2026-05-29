Fermeture du pont du Milieu: Fribourg propose des solutions

Keystone-SDA

Consciente des difficultés de déplacement occasionnées par la fermeture du pont du Milieu, la Ville de Fribourg a décidé de mettre en place plusieurs solutions temporaires en faveur des habitants du quartier de l’Auge. Un service de taxis gratuits, des vélos et des bancs de covoiturage sont notamment proposés.

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(Keystone-ATS) Depuis début avril, le pont du Milieu fait l’objet de travaux d’assainissement, ce qui nécessite sa fermeture temporaire au trafic motorisé. Depuis lundi et jusqu’au 30 septembre, la Ville veut mettre en place plusieurs alternatives supplémentaires, qui s’ajoutent à l’offre existante de remboursement de taxi pour les personnes à mobilité réduite, a-t-elle indiqué vendredi.

Un taxi dédié au quartier de l’Auge circulera pendant quatre mois, du lundi au vendredi de 6 à 9 heures, puis de 16 à 19 heures, ainsi que le samedi de 10 à 16 heures. Ce service sera accessible gratuitement à tous, selon la disponibilité des places. Le «Au Taxi Auge» mettra à disposition quatre places par trajet. Un siège enfant sera également disponible au besoin.

Bons en échange de covoiturage

Des bancs à la place de la Palme et au kiosque du Grand-Pont seront installés pour signaler un souhait d’être pris en covoiturage. Les automobilistes qui prendront en charge des personnes du quartier pourront être récompensés par des bons valables dans les commerces et restaurants de l’Auge.

«Ce modèle convivial se base sur l’entraide et la solidarité entre les habitants du quartier. Il a déjà fait ses preuves dans plusieurs régions suisses, comme par exemple au Parc Gruyère Pays-d’Enhaut ou encore dans les cantons de Berne et Lucerne», a précisé la Ville.

Une nouvelle station PubliBike sera installée pendant quatre mois à la place de la Palme. Un abonnement pour cette durée sera proposé à un prix préférentiel de 25 francs aux habitants et comprendra 60 minutes gratuites par trajet pour les vélos standards et 15 minutes gratuites par trajet pour les vélos à assistance électrique.

Une subvention pour l’utilisation des services de La Météore sera aussi mise à disposition des commerces et habitants du quartier pour toute course qui a une origine ou une destination en lien avec le quartier de l’Auge. Cette coopérative, basée à Bluefactory, assure le transport de marchandises et objets encombrants par vélos-cargos électriques.