La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Fermetures nocturnes sur la route entre Anet (BE) et Morat (FR)

Keystone-SDA

L'axe de circulation routière entre Anet (BE) et Morat (FR) sera fermé toutes les nuits de 22h00 à 5h00 entre lundi prochain et le 8 septembre. La route nationale, servant notamment à relier Neuchâtel à Fribourg, sera dotée d'une nouvelle couche de roulement.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les automobilistes, nombreux à utiliser le tronçon, devront sortir de l’axe routier et emprunter la déviation mise en place sur le réseau secondaire. Ces interventions sont sensibles aux conditions météorologiques et susceptibles d’être reportées en cas de mauvais temps, a indiqué jeudi l’Office fédéral des routes (Ofrou).

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision