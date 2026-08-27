Fermetures nocturnes sur la route entre Anet (BE) et Morat (FR)

Keystone-SDA

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L'axe de circulation routière entre Anet (BE) et Morat (FR) sera fermé toutes les nuits de 22h00 à 5h00 entre lundi prochain et le 8 septembre. La route nationale, servant notamment à relier Neuchâtel à Fribourg, sera dotée d'une nouvelle couche de roulement.

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(Keystone-ATS) Les automobilistes, nombreux à utiliser le tronçon, devront sortir de l’axe routier et emprunter la déviation mise en place sur le réseau secondaire. Ces interventions sont sensibles aux conditions météorologiques et susceptibles d’être reportées en cas de mauvais temps, a indiqué jeudi l’Office fédéral des routes (Ofrou).