La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Financement de la vie politique: une tâche qui fragilise le CDF

Keystone-SDA

Le contrôle de la transparence du financement de la politique est une tâche qui fragilise le Contrôle fédéral des finances (CDF). Cette mission ne devrait pas lui revenir.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le contrôle du financement de la vie politique porte sur l’exécution de dispositions qui s’adressent à des organisations privées. Cette tâche est donc contraire à la mission première du CDF, qui est la surveillance financière des ressources de l’Etat, indique-t-il dans son rapport annuel publié jeudi.

Le CDF doit publier des indications, même si elles sont erronées, en raison même de la législation. Il n’a pas le droit d’apporter des corrections ou de signaler des inexactitudes. Cela porte atteinte à sa crédibilité auprès du public. Le CDF pourrait aussi subir des pressions politiques et ainsi perdre son autonomie.

Par ailleurs, cette tâche est également contraire aux normes internationales. Ce qui pourrait affaiblir la réputation du CDF et compromettre la collaboration avec des organes d’autres pays.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision