Formation artisanale: Berne et le Jura harmonisent leurs filières

Keystone-SDA

Les cantons de Berne et du Jura se sont mis d'accord pour harmoniser leurs filières de formation artisanale. Les apprentis des deux cantons seront répartis, pour la formation théorique, entre le CEJEF à Delémont et le CEFF artisanat, qui déménagera de Moutier à Bienne.

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(Keystone-ATS) Mis en consultation le mois dernier, l’accord permettant cette harmonisation a reçu un large soutien de la part des organisations du travail concernées ainsi que des milieux politiques et économiques des deux cantons.

Cette réorganisation doit permettre de renforcer la qualité et l’attractivité des formations artisanales, tout en optimisant les compétences et l’usage des infrastructures existantes, notent jeudi les cantons de Berne et du Jura dans un communiqué commun. Elle permet notamment d’éviter les doublons entre le Centre de formation professionnelle Berne francophone (CEFF) artisanat et la division artisanale du Centre jurassien d’enseignement et de formation (CEJEF). Ces deux structures seront complémentaires et continueront d’accueillir des apprentis bernois et jurassiens.

Maçons et électriciens: filières distinctes

Actuellement à Moutier, le CEFF artisanat déménagera à Bienne, conséquence du transfert de la cité prévôtoise dans le canton du Jura. Dès août 2027, il assurera l’enseignement théorique, dans des filières communes aux deux cantons, des professions d’agent d’exploitation, boucher-charcutier, charpentier, constructeur de routes, électricien de montage, forestier-bûcheron, logisticien, logisticien de distribution, scieur de l’industrie du bois et spécialiste en restauration.

Egalement dès la rentrée 2027 et dans des filières communes aux cantons de Berne et du Jura, la division artisanale du CEJEF à Delémont assurera l’enseignement théorique pour les professions de boulanger-pâtissier, carreleur, constructeur d’appareils industriels, constructeur métallique, dessinateur en architecture, dessinateur en génie civil, ferblantier, installateur électricien, installateur en chauffage, installateur sanitaire, menuisier-ébéniste, peintre et logisticien de stockage.

Concernant les maçons, ceux qui suivent la filière AFP le feront au CEFF artisanat et ceux qui souhaitent obtenir un CFC seront formés à la division artisanale du CEJEF.

Afin d’assurer une continuité pédagogique, les personnes ayant commencé leur formation avant la rentrée d’août 2027 ne seront pas concernées par cette réorganisation. Elles termineront donc leur apprentissage dans l’institution dans laquelle elles l’ont commencé.

Les deux cantons saluent la signature d’une convention entre les deux écoles et les organisations du travail, qui constituait «une condition déterminante à la mise en oeuvre de cette nouvelle répartition». Elle permet notamment la création des deux filières distinctes – AFP et CFC – pour les maçons et pour les électriciens.