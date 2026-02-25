Forte explosion à Ilnau-Effretikon (ZH): deux blessés et des dégâts

Keystone-SDA

Une explosion a fait deux blessés légers mercredi en début d'après-midi à Illnau-Effretikon (ZH). Elle a été entendue jusqu'au nord de Zurich, soit à une quinzaine de kilomètres. L'accident est survenu lors de l'élimination de plusieurs centaines de kilos d'explosifs.

(Keystone-ATS) L’onde de choc a été ressentie des kilomètres à la ronde. Elle a brisé des vitres dans le lieu-dit Luckhausen et dans le village d’Illnau, indique la police cantonale zurichoise. Des toitures et des objets en verre ont aussi été endommagés, selon les sites en ligne du Blick et de 20 Minuten. Les habitants peuvent signaler les dégâts à la police.

L’explosion est survenue sur le site d’une installation d’essais et de formation, destinée aux exercices anti-incendie et avec des explosifs. Elle a produit un important dégagement de fumée. Le service sismologique de l’EPF Zurich l’a enregistrée comme telle à 13h07.