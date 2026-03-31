Frappes tous azimuts contre des installations iraniennes

Keystone-SDA

Une série de frappes a visé mardi plusieurs sites en Iran, dont des infrastructures militaires, une entreprise pharmaceutique et un lieu saint. Elles surviennent après de nouvelles menaces de Donald Trump en cas d’échec rapide des discussions entre les USA et l'Iran.

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(Keystone-ATS) Entrée dans son deuxième mois, la guerre au Moyen-Orient, qui ébranle l’économie mondiale et a fait des milliers de morts, ne présente pas de signe de désescalade, malgré des tractations diplomatiques.

Les prochains jours seront «décisifs», a affirmé mardi le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, en assurant que les discussions avec l’Iran «se renforcent».

Mardi, le gouvernement iranien a indiqué qu’une usine de dessalement avait été touchée et mise hors service sur l’île de Qeshm, sans préciser quand.

«Il n’est pas possible de la réparer à court terme», a déclaré un responsable du ministère de la Santé, Mohsen Farhadi, cité par l’agence Isna.

Donald Trump avait menacé la veille de s’en prendre à ces usines, mais aussi aux centrales électriques, aux puits de pétrole et à l’île de Kharg, abritant le plus grand terminal pétrolier de l’Iran, évoquant même une opération terrestre pour s’en emparer.

«Le plus dur est fait»

Mardi il a déclaré que les Etats-Unis «ne seraient plus là pour aider» les pays dont l’approvisionnement en pétrole dépend du détroit d’Ormuz, presque entièrement bloqué par l’Iran et par où transite d’ordinaire un cinquième des hydrocarbures mondiaux.

«L’Iran a été, pour l’essentiel, décimé. Le plus dur est fait. Allez chercher votre propre pétrole!», a affirmé sur son réseau Truth Social le président américain.

L’Union européenne a appelé mardi l’Iran à garantir «la liberté de navigation» dans le détroit d’Ormuz.

En Iran, des frappes ont visé des «sites militaires» à Ispahan (centre), a déclaré un responsable local cité par l’agence de presse Fars.

Sur des vidéos authentifiées par l’AFP, plusieurs déflagrations transpercent la nuit, laissant s’échapper d’immenses panaches de fumée.

A Téhéran, une entreprise pharmaceutique produisant notamment des médicaments contre le cancer a été touchée par des frappes israélo-américaines, selon le gouvernement.

Des médias locaux ont aussi évoqué des explosions à travers la capitale et des pannes de courant dans certains secteurs. L’armée israélienne avait appelé les habitants d’un quartier résidentiel à rester à l’abri en prévision d’une attaque contre «une infrastructure militaire».

Dans le nord-ouest, c’est un site musulman chiite, la Grande Hosseinieh, qui a été endommagé, selon la télévision d’Etat.

«Position unanime»

Si l’armée israélienne s’est dite prête à plusieurs semaines supplémentaires de guerre, le président américain a dit vouloir que les discussions avec Téhéran aboutissent «rapidement».

Face à ces incertitudes les marchés financiers tenaient bon mardi, Wall Street ouvrant en nette hausse, tandis que le pétrole restait au-dessus des 100 dollars.

Malgré les menaces et les coups portés à la tête de l’Etat, l’Iran a continué dans la nuit à faire feu.

La radio-télévision d’Etat Irib a annoncé un tir de missiles en direction d’Israël et sur place, les secours ont fait état de huit blessés légers hospitalisés dans la région de Tel-Aviv.

A Dubaï, des explosions ont de nouveau été entendues, selon des journalistes de l’AFP.

Quatre personnes y avaient été blessées précédemment par la chute de débris lors d’une interception de la défense aérienne, tandis qu’un pétrolier sous pavillon koweïtien a été touché par une frappe de drone près du port.

Des explosions ont également été entendues mardi à Ryad, selon un journaliste de l’AFP.

L’Arabie saoudite avait précédemment dit avoir intercepté huit missiles balistiques sans préciser leur provenance et fait état de deux blessés après l’interception d’un drone.

Le Qatar a évoqué mardi une «position très unanime dans le Golfe appelant à une désescalade et une fin de la guerre», alors que le pouvoir iranien affirme y viser des intérêts américains.

«Guerre de l’énergie»

Selon le Wall Street Journal, Donald Trump aurait dit à ses conseillers être prêt à interrompre sa campagne militaire, estimant que forcer la réouverture du détroit d’Ormuz prolongerait le conflit «au-delà de son calendrier de quatre à six semaines».

Mais à rebours de ses exigences, une commission parlementaire iranienne a approuvé un projet visant à imposer des droits de passage aux navires transitant par Ormuz, selon des médias d’Etat. Le texte inclut une «interdiction de passage» pour les Etats-Unis et Israël.

L’analyste israélien Danny Citrinowicz, de l’Institut d’études sur la sécurité nationale (INSS) de Tel-Aviv, s’inquiète d’une possible «guerre de l’énergie» : «alors que l’Iran pense qu’il est en train de gagner, Israël et l’Amérique pensent qu’ils affaiblissent l’Iran, ce n’est pas une bonne méthode pour parvenir à un accord», relève-t-il.

Déclenchée le 28 février par une offensive américano-israélienne contre l’Iran, la guerre a aspiré de nombreux pays de la région, dont le Liban, entraîné par le Hezbollah pro-iranien qui a frappé Israël début mars.

Une nouvelle frappe israélienne a visé mardi, après avertissement, la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah.

Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a déclaré que son pays avait l’intention d’occuper une partie du sud du Liban une fois la guerre terminée.

A New York, l’ONU doit tenir mardi une réunion d’urgence de son Conseil de sécurité après la mort de trois Casques bleus indonésiens de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), des «incidents gravissimes» condamnés «avec la plus grande fermeté» par la France, à l’origine de cette requête.