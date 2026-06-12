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Fribourg: l’exposition «Bis bald Baleine!» à voir au MHNF

Keystone-SDA

Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg (MHNF) propose une nouvelle exposition temporaire. Intitulée "Bis bald Baleine!", elle invite le public "à vivre un moment aussi tendre et joyeux qu’original, une véritable déclaration d’amour à la grande star de l'institution: sa baleine naturalisée.

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(Keystone-ATS) Cette fois, toutefois, ce n’est pas le musée qui raconte son histoire. Ce sont ses admirateurs, petits et grands, venus de tout le canton, et même d’ailleurs, qui ont créé une version miniature de leur géante des mers préférée lors d’un concours créatif, a indiqué vendredi le MHNF en présentant l’événement à la presse.

Déménagement

Le résultat est visible à partir de ce samedi et jusqu’au 25 octobre, précise le communiqué du musée bicentenaire, anniversaire fêté en 2024 avec le Musée d’art et d’histoire (MAHF) d’ailleurs. Il rend un hommage collectif à la «figure emblématique» qui accompagne les Fribourgeoises et Fribourgeois depuis plus de 140 ans.

Une manière de lui dire au revoir avant de la retrouver dans son nouveau port d’attache. Le MHNF s’apprête en effet à vivre un moment unique à fin août. Sa fameuse baleine de 11 mètres, 1650 kilos et plus de 170 ans, sera le tout premier objet à rejoindre le futur bâtiment de l’institution à la route des Arsenaux.

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