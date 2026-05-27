Fribourg: le Centre Gauche choisit son candidat au Conseil d’Etat

Keystone-SDA

Le député Vincent Pfister, 42 ans, défendra les couleurs du Centre gauche dans la course au Conseil d’Etat fribourgeois sur la liste de l'alliance de gauche, avec le PS et les Vert-e-s. Sa candidature a été avalisée mardi soir à Guin lors d’une assemblée des délégués.

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(Keystone-ATS) Siégeant au Grand Conseil depuis 2025, Vincent Pfister figurera donc sur le ticket de l’alliance de gauche en vue des élections cantonales générales de novembre, qui comptera cinq noms au total. Les Vert-e-s ont déjà renouvelé leur confiance à la conseillère d’Etat sortante Sylvie Bonvin-Sansonnens, 54 ans.

La liste de l’alliance de gauche comprendra par ailleurs trois socialistes pour au moins remplacer déjà le sortant Jean-François Steiert, 65 ans, qui ne se représente pas après 10 ans au gouvernement. Le PSF se réunira lui en congrès extraordinaire ce samedi à Fribourg pour désigner ses candidats.

Trois femmes sont pour l’heure candidates à la candidature au sein du Parti socialiste fribourgeois (PSF). Il s’agit de la préfète de la Sarine Lise-Marie Graden, de la députée et conseillère communale à Bulle Kirthana Wickramasingam ainsi que la conseillère communale à Schmitten (Singine) Stephanie Tschopp.