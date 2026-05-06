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Fribourg: le Golf de la Gruyère est en faillite

Keystone-SDA

Le Tribunal civil de la Gruyère a prononcé au 30 avril la faillite du Golf de la Gruyère, à Pont-la-Ville (FR). Le dénouement fait suite à la mise en faillite également des sociétés d’investissement qui finançaient le projet.

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(Keystone-ATS) L’information parue dans la Feuille officielle suisse du commerce a été relayé mercredi par le site d’information Frapp et par La Liberté. L’autorité judiciaire concernée a révoqué précédemment le sursis concordataire provisoire, prolongé pourtant pas plus tard qu’en mars.

Les investisseurs chinois ont décidé de tirer la prise. «Ils ont investi davantage que prévu», a expliqué leur avocat, Jonathan Rey. «Aujourd’hui, c’est un calcul économique», a-t-il résumé sur les ondes de Radio Fribourg. Les comptes de la société sont désormais bloqués.

Repreneurs recherchés

Parallèlement, des discussions se poursuivent pour tenter de trouver des repreneurs intéressés par une vente de gré à gré, autrement dit à l’amiable. «Tous les actionnaires sont d’accord pour vendre, c’est une volonté commune», a constaté encore Jonathan Rey.

Parmi ceux-ci figure Urs Müller, qui détient la majorité des parts dans plusieurs sociétés immobilières liées au projet. Reste à savoir si un accord pourra être trouvé. «C’est un objectif plus qu’une étape acquise», nuance l’avocat. Sans repreneur, le golf sera mis aux enchères.

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