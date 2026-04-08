Fribourg: mesures du canton pour anticiper l’arrivée des opioïdes

Keystone-SDA

Le canton de Fribourg se prépare aux effets de l’arrivée prochaine d’opioïdes de synthèse très puissants comme le fentanyl et les nitazènes. Les professionnels ont été sensibilisés et pourront utiliser un antidote lors d'éventuelles surdoses.

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(Keystone-ATS) Pour anticiper cette situation, le canton de Fribourg a mis en place trois mesures, a-t-il indiqué mercredi. Il s’agit d’un monitoring des substances consommées, d’une sensibilisation des médecins, pharmaciens et des professionnels des addictions et de l’autorisation donnée à la Fondation Le Tremplin d’utiliser un spray nasal de naloxone comme antidote immédiat aux effets des opioïdes.

Une formation spécifique destinée au personnel de la Fondation Le Tremplin a été organisée à fin février. A l’issue de celle-ci, 50 emballages de spray nasal de naloxone ont été remis.

Le personnel formé portera cet antidote sur lui et pourra l’administrer en cas de suspicion de surdosage aux opioïdes, notamment après avoir appelé le 144. L’utilisation de ce spray «ne présente aucun risque particulier et permet de sauver des vies en neutralisant temporairement les effets des opioïdes», a précisé le canton.

Après chaque intervention une fiche de reporting devra être transmise au Service du médecin cantonal chargé d’assurer le suivi et le monitorage des situations rencontrées.