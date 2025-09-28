La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Fribourg: net rejet de l’initiative pour le lac de la Gruyère

Keystone-SDA

Le peuple fribourgeois a rejeté dimanche, à près de 60%, l’initiative constitutionnelle "Pour la sauvegarde du lac de la Gruyère et de ses rives", dite "Sauvez les Laviaux". A l'instar des autorités, communes riveraines comprises, il a jugé le texte "trop restrictif".

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le non a emporté nettement 59,74%, dans un scrutin qui affiche un taux de participation de 45,5%. L’initiative constitutionnelle, lancée par un comité comprenant le député PVL Daniel Savary et soutenue par une partie de la gauche, voulait inscrire la préservation et la protection du lieu dans la Constitution cantonale.

Le comité de l’initiative constitutionnelle «Sauvez les Laviaux» avait maintenu son texte en novembre dernier. Un mois plus tôt, les députés avaient suivi la position du Conseil d’Etat en le rejetant par 79 voix contre 4 et 14 abstentions. Selon eux, «il n’y a pas besoin de légiférer davantage pour protéger le lac de la Gruyère».

Au contraire des initiants pour qui il n’existe aucune «garantie sérieuse» à l’heure actuelle pour éviter de nouveaux projets «hors échelle».

