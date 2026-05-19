Fribourg: nouvelles candidatures centristes pour le Conseil d’Etat

Keystone-SDA

Le député au Grand Conseil fribourgeois David Fattebert vient étoffer à cinq la liste des candidats du Centre à la candidature à l'élection du Conseil d'Etat en novembre. L'élu de 47 ans est aussi syndic de Châtelard et directeur régional des CFF pour la Suisse romande.

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(Keystone-ATS) David Fattebert compte encore comme casquette celle de président de l’Association des communes fribourgeoises (ACF). Des fonctions qui lui ont permis d’acquérir «une connaissance fine des institutions» ainsi qu’une «solide expérience de conduite, de gouvernance et de gestions de projets complexes», a indiqué le comité du Centre Glâne.

Ce dernier assure, dans un communiqué publié lundi, que son candidat dispose d’un «sens des responsabilités aigu, une vision stratégique pour le canton et saura rester proche des citoyens». La candidature de David Fattebert sera encore soumise à l’assemblée générale du Centre Glâne, le 27 mai, avant d’aller plus loin.

Markus Julmy partant

La semaine passée, les délégués du district germanophone de la Singine ont lancé Markus Julmy dans la course. Le citoyen de Schmitten, 54 ans, est aussi député au Grand Conseil. Il bénéficie d’ores et déjà du soutien de la section lacoise du Centre, histoire de garantir une représentation alémanique dans le futur exécutif.

Le choix des deux membres du Centre appelés à figurer sur la liste de l’Entente de centre-droit pour novembre, avec le PLR et l’UDC, sera arrêté le 30 mai lors d’un congrès cantonal. Trois autres candidats sont déjà sur les rangs, dont Marie-France Roth Pasquier, 58 ans, conseillère nationale et conseillère communale de Bulle.

Les délégués auront encore la possibilité de choisir Francine Defferrard, 58 ans, avocate, députée et conseillère communale à Villars-sur-Glâne, troisième commune du canton en population, après Fribourg et Bulle. Dans le chef-lieu, Bernhard Altermatt, bilingue de 49 ans, député et conseiller général, est lui aussi sorti du bois.