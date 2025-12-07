Fribourg encourage les personnes en situation de handicap à voter

Keystone-SDA

Le canton de Fribourg veut encourager la participation politique des personnes en situation de handicap. L'objectif consiste à faire entendre leur voix pour contribuer à une "société plus inclusive", en vue des élections communales qui auront lieu en mars prochain.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’encouragement vise à obtenir des décisions politiques davantage représentatives de la diversité de la population fribourgeoise. De plus, les choix découlant d’élections ou votations doivent répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, a indiqué vendredi la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS).

En Suisse, une personne sur cinq est en situation de handicap. En outre, la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) garantit l’égalité des droits politiques. Il s’agit donc potentiellement de voter, d’être candidat aux élections ou de rejoindre un parti politique, précise le communiqué.

Trop d’obstacles

Le droit de vote et d’éligibilité constitue un des piliers de la démocratie, rappelle la DSAS. Pourtant, la participation politique des personnes en situation de handicap reste «entravée par de nombreux obstacles» et la représentation politique des personnes en situation de handicap est encore «très faible».

Afin d’encourager la participation des personnes en situation de handicap aux élections communales de 2026, la DSAS met du matériel à disposition des communes et de la population fribourgeoise, à savoir déjà une affiche informative en langage simplifié à l’intention des personnes en situation de handicap.

Ce matériel comporte aussi un texte à destination des communes pour accompagner la diffusion de l’affiche informative. Celle-ci réunit les informations importantes et propose des liens vers une vidéo de témoignage de personnes en situation de handicap, le registre des partis politiques et une vidéo explicative sur «comment voter».