Fribourg mise sur la gastronomie pour renforcer son rayonnement

Keystone-SDA

La Ville de Fribourg dévoile sa stratégie de marketing urbain mêlant collaborations, créativité et gastronomie. Ce plan vise à renforcer le rayonnement et l'attractivité de la ville.

(Keystone-ATS) Vision commune, reconnaissance, attractivité et gastronomie constituent les quatre axes de cette stratégie, indique la Ville de Fribourg dans un communiqué. A travers cette démarche, détaillée sur son site Internet, elle espère «placer Fribourg sur la carte».

Le but est notamment de fédérer les services de la Ville et ses partenaires stratégiques, de valoriser ses atouts et de faire vivre le territoire durablement. Ce marketing urbain vise également à mettre en oeuvre le plan d’action quadriennal pour le Réseau des villes créatives de l’UNESCO (RVCU).

Cette stratégie tire son origine en 2023, lorsque la Ville de Fribourg était capitale nationale du Goût. «Ce titre a ouvert la voie à une valorisation du patrimoine culinaire locale, tout en permettant de créer et de fédérer tout un réseau d’acteurs autour de la gastronomie», peut-on lire dans le communiqué.