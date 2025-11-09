Fung-wong: plus d’un million d’évacués aux Philippines

Le "super-typhon" Fung-wong a fait un premier mort dimanche aux Philippines, où près de 1,2 million de personnes ont été évacuées. Ces conditions météo exceptionnelles surviennent moins d'une semaine après le passage dévastateur du typhon Kalmaegi.

(Keystone-ATS) Fung-wong, dont la taille couvre virtuellement l’intégralité du pays, s’approche de l’est de l’archipel avec des vents de 185 km/h, voire de 230 km/h en pointe. Le «super-typhon» doit toucher terre entre 20h00 et 23h00 locales, a indiqué le service météorologique national.

Au total, près de 1,2 million de personnes ont été évacuées, a annoncé la Défense civile, dans un pays toujours sonné par le passage de Kalmaegi qui a fait au moins 224 morts, d’après un dernier bilan du gouvernement. C’est le typhon le plus meurtrier de l’année.

Un secouriste dans la ville de Catbalogan, capitale de la province de Samar (ouest), a annoncé que le corps d’une première victime avait été retrouvé sous des débris et des arbres déracinés. Il s’agit d’une femme de 64 ans qui fuyait avec des membres de sa famille samedi soir.

Administrations et écoles fermées

Les écoles et bâtiments publics resteront fermés lundi dans une large partie du pays, notamment dans la capitale Manille, et près de 300 vols ont déjà été annulés, selon les autorités.

«Les vagues ont commencé à gronder vers 07H00 du matin (23H00 GMT samedi). Quand elles frappent le brise-lame, on dirait que le sol tremble», a témoigné Edson Casarino, un habitant de l’île de Catanduanes (nord-est). «De fortes pluies sont en train de s’abattre, et le vent souffle», a dit cet homme joint au téléphone par l’AFP.

La petite île risque d’être frappée de plein fouet par Fung-wong, a prévenu le service météorologique. Samedi, des habitants ont tenté de river leurs habitations au sol avec des cordes dans l’espoir qu’elles résistent aux rafales, selon des images relayées sur les réseaux sociaux.

Fung-wong devrait déverser «des précipitations de 200 millimètres ou plus, qui peuvent provoquer des inondations étendues. Les opérations de secours du typhon de Kalmaegi ont été suspendues samedi en raison de l’arrivée de Fung-wong dans la province de Cebu (centre), la plus sinistrée.

«Nous ne pouvons pas mettre en danger nos secouristes. Nous ne voulons pas qu’ils soient les prochaines victimes», a déclaré une responsable des secours de la région.

Une vingtaine de tempêtes par an

Tous les ans, une vingtaine de tempêtes ou de typhons atteignent les Philippines ou s’en approchent, les régions les plus pauvres étant généralement les plus gravement affectées.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique généré par l’activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

Des océans plus chauds permettent aux typhons de se renforcer plus vite, quand des températures générales plus élevées entraînent une atmosphère plus humide et donc des pluies plus importantes.