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G7: Le Conseil fédéral durcit les contrôles aux frontières à Genève

Keystone-SDA

Les contrôles aux frontières à Genève seront renforcés pendant le sommet du G7 à Evian (F) en juin. Le Conseil fédéral a pris cette décision mercredi alors que les autorités genevoises craignent une vague de manifestants anti-G7 et des débordements.

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(Keystone-ATS) «La Suisse procédera à des contrôles temporaires à sa frontière intérieure avec la France entre le 10 et le 19 juin à l’occasion du sommet du G7», indique le Conseil fédéral mercredi dans un communiqué.

Bien que le sommet se déroule en France, les villes de Genève et de Lausanne ainsi que tout le bassin lémanique sont exposés à des risques sécuritaires, ajoute-t-il. Le canton de Genève, qui redoute des débordements similaires à ceux du G8 de 2003, avait demandé au Conseil fédéral de réintroduire les contrôles en frontières.

La cheffe de la police genevoise Monica Bonfanti s’était elle exprimée en faveur d’une fermeture de ces dernières pendant le sommet. Un large mouvement protestataire est attendu. Une coalition No-G7 a appelé à l’international à venir manifester à Genève.

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