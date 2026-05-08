G7: le Grand Conseil genevois se réunira en session extraordinaire

Keystone-SDA

Les députés genevois se réuniront le jeudi 28 mai prochain en session extraordinaire pour aborder des questions liées au G7 d'Evian (F) prévu du 15 au 17 juin. Le PLR avait demandé cette réunion pour laquelle il a dévoilé un projet de loi interdisant des manifestations ou des rassemblements du 10 au 19 juin sur plusieurs zones.

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(Keystone-ATS) La réunion, dont l’ordre du jour précis sera relayé prochainement, a a été annoncée vendredi par le sautier du Grand Conseil Laurent Koelliker. Le projet de loi porte sur les périmètres de sécurité provisoires établis par le Département des institutions et du numérique (DIN).

Soit la Ville de Genève, Carouge, Lancy, Onex, Confignon, les abords des hôtels des délégations, les sites des organisations internationales et l’aéroport et ses accès routiers. Si le texte est approuvé, il y sera interdit d’organiser un rassemblement en lien direct ou indirect avec le G7.

En cas de violation, des amendes allant jusqu’à 10’000 francs seraient possibles. Et l’organisateur serait passible d’une amende jusqu’à 180 jours-amende.

Les élus PLR qui ont lancé le projet de loi mettent en avant les exigences accrues de sécurité et d’ordre public. Ils rappellent la possibilité de contrôles renforcés aux frontières autorisés par le Conseil fédéral également du 10 au 19 juin.

Ils affirment que le dispositif qu’ils souhaitent est proportionné et qu’il est limité dans le temps et à quelques parties du canton. Etant donné que la clause d’urgence est décrétée dans ce texte, la loi entre en vigueur immédiatement.