La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

G7: un gendarme décédé, deux blessés dans un accident de la route

Keystone-SDA

Un motard de la gendarmerie est décédé et deux autres ont été blessés samedi dans un accident de la route en Haute-Savoie, en marge du sommet du G7 organisé à Evian de lundi à mercredi, a indiqué une source sécuritaire à l'AFP.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) D’après cette source, une voiture se serait déportée sur une route départementale à proximité de la commune de Fessy, percutant une colonne de la gendarmerie, forte d’une dizaine de personnes.

Le gendarme décédé était âgé de 38 ans.

Plus de 14’000 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers français sont mobilisés pour sécuriser le G7.

Organisée à partir de lundi et jusqu’à mercredi, la conférence diplomatico-économique va réunir dans les Alpes les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Allemagne, l’Italie, le Japon et la France, pays hôte, ainsi que l’Union européenne.

Évian est la première ville française à accueillir à deux reprises un sommet du G7, après celui de 2003.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision