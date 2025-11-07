La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Gaza: une force internationale sera bientôt déployée, dit Trump

Keystone-SDA

Donald Trump a affirmé jeudi qu'une force internationale serait déployée "très bientôt" à Gaza. Une annonce faite au lendemain de celle d'un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU destinée à soutenir le plan de paix du président américain.

1 minute

(Keystone-ATS) «Très bientôt. Ça va arriver très bientôt. Et ça se passe bien à Gaza», a répondu Donald Trump à une question d’un journaliste sur le déploiement annoncé d’une telle force dans le territoire palestinien, qui fait face à une situation humanitaire toujours très précaire près d’un mois après l’entrée en vigueur d’une trêve entre Israël et le Hamas.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

