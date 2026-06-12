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Genève, épicentre de la contestation lémanique au Sommet du G7

Keystone-SDA

Alors que les dirigeants des sept puissances du monde se retrouveront dès lundi à Evian-les-Bains (F), Genève devient l'épicentre de la contestation lémanique. Le contre-sommet, mené par une soixantaine d'organisations, a été lancé vendredi soir.

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(Keystone-ATS) «On est là!» a martelé Françoise Nyffeler, de la coalition No G7, galvanisant une salle du Faubourg quasiment pleine. La militante féministe est revenue sur les «très graves entraves au droit de manifester», «la propagande criminalisante des syndicats patronaux, du PLR et de l’UDC» et l’absence de soutien des magistrats de gauche, promettant que «certaines choses se régleront après.»

Après plus six mois de travail, «ce qui compte pour le moment est de faire un contre-sommet magnifique», a-t-elle poursuivi. Dix-huit tables rondes et conférences sont au programme jusqu’à samedi soir dans différents lieux de la ville. Objectif: «construire la résistance et discuter du monde dont nous voulons». Et une grande manifestation est organisée dimanche après-midi sur la rive droite de la rade.

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