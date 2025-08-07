La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Genève déclenche l’alerte canicule dès vendredi matin

Keystone-SDA

Pour la deuxième fois cet été à Genève, le Service du médecin cantonal donne son feu vert à l'activation des plans canicule des communes et des institutions dès vendredi. Des températures très élevées sont attendues jusqu'à mercredi dans le bassin lémanique.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) En Ville de Genève, les personnes qui se sont inscrites pour bénéficier d’un suivi individuel de la part du Service social durant les fortes chaleurs seront contactées quotidiennement, y compris le week-end, indique jeudi la Municipalité dans un communiqué. Il s’agit de s’assurer de leur état santé et de leur bien-être.

La Ville de Genève propose aussi aux plus de 65 ans un accès gratuit le matin aux piscines des Vernets et de Varembé. Les séances aux cinémas Scala et Nord-Sud sont également gratuites les après-midi pour les seniors. L’objectif est de mettre à disposition des personnes âgées des endroits frais.

D’autres lieux frais pouvant accueillir les personnes les plus vulnérables sont aussi disponibles en Ville de Genève. Il s’agit d’EMS, de cafétérias de centres commerciaux et de locaux municipaux, tels que Cité seniors, le Musée d’ethnographie ou le hall de la piscine des Vernets. Une carte répertorie ces espaces frais.

Boire assez

La Ville de Genève renforce aussi les tournées des équipes du Service social pour transmettre des messages de prévention, apporter des boissons et venir en aide aux personnes qui vivent dans la rue. Le plan canicule a été déclenché une première fois cet été entre le 28 juin et le 4 juillet. Pendant cette période, plus de 1000 entrées ont été comptabilisées aux Scala et au Nord-Sud.

Les fortes chaleurs peuvent avoir des conséquences importantes, en particulier pour la santé des personnes à risque, rappelle jeudi le Département de la santé et des mobilités. Le Service du médecin cantonal insiste sur la nécessité de se protéger de la chaleur, de s’hydrater suffisamment et de faire preuve de solidarité envers ses proches et son voisinage.

www.geneve.ch/themes/social/actions-sociales-proximite/plan-canicule

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Jessica Davis Plüss

Que pensez-vous de l’idée d’un allongement significatif de la durée de vie humaine?

Le marché de la longévité est en plein essor, notamment grâce aux progrès de la science du vieillissement. Que pensez-vous de l’idée d’un allongement significatif de la durée de vie?

Participez à la discussion
32 J'aime
21 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Comment célébrez-vous la fête nationale suisse dans votre pays de résidence?

Racontez-nous de quelle façon vous avez prévu de fêter l’anniversaire de la Suisse dans votre pays. Avez-vous une tradition particulière?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
2 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision