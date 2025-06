Genève va construire sept nouvelles écoles de pédagogie spécialisée

Keystone-SDA

A Genève, sept nouvelles écoles destinées aux élèves à besoins spécifiques vont être construites. Le Grand Conseil a accepté vendredi un crédit d'étude et d'investissement de 42,5 millions de francs pour réaliser ces infrastructures.

2 minutes

(Keystone-ATS) Ce projet vise à répondre à l’augmentation des effectifs de l’enseignement spécialisé. Trois parcelles dans les communes de Vernier, d’Onex et du Grand-Saconnex accueilleront ces écoles. « Il y a une véritable opportunité foncière à saisir », a souligné la socialiste Nicole Valiquer Grecuccio.

Sur les sites de Vernier et du Grand-Saconnex, les travaux devraient démarrer au printemps 2027 pour une mise en service prévue au plus tôt à la rentrée scolaire 2028. Le projet d’Onex, qui nécessite des travaux plus conséquents, débutera à l’automne 2027 et sera achevé au plus tôt pour la rentrée scolaire 2029.

Ces nouvelles structures accueilleront entre 100 et 125 élèves de l’enseignement spécialisé et permettront d’absorber une partie de l’augmentation significative des effectifs. Elles offriront également la possibilité d’abandonner certains sites vétustes et exigus.

Très attachés à l’école inclusive, les socialistes ont voulu conditionner l’ouverture des 100 premières places à la fermeture des 100 places existantes les plus vétustes. Cette condition visait à s’assurer que le Conseil d’Etat ne crée pas davantage de places dans l’éducation spécialisée pour s’éloigner de l’école inclusive.

Mais cette tentative a échoué en plénière. La majorité a accepté un amendement du Conseil d’Etat supprimant cette condition. Très remontée « contre le dogmatisme de la gauche », la conseillère d’Etat Nathalie Fontanet a souligné qu’il était du devoir de l’Etat de ne pas laisser des familles sur le carreau.