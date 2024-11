Givaudan lance une enquête sur l’explosion dans une usine aux USA

Keystone-SDA

Givaudan annonce jeudi avoir lancé sa propre enquête suite à une explosion dans son usine de production de colorants alimentaires Givaudan Sense Color, à Louisville aux Etats-Unis. Le drame, qui s'est produit le 12 novembre, a fait deux morts et plusieurs blessés.

(Keystone-ATS) Après l’enquête du Bureau américain des alcools, tabacs, armes à feu et explosifs (ATF) concluant à un accident industriel, Givaudan souhaite « comprendre les circonstances exactes qui ont conduit à l’explosion et éviter de futures tragédies », fait savoir le spécialiste genevois des parfums et des arômes dans un communiqué.

« Nous nous engageons à tenir tout le monde, y compris nos employés, leurs familles et la communauté locale, informés de nos conclusions », affirme-t-il.

Soulignant « endosser la responsabilité des perturbations causées et être navrée que cet incident se soit produit », l’entreprise dit poursuivre ses efforts pour remédier dans les plus brefs délais à la situation endurée par les personnes affectées.

Elle explique couvrir les dommages matériels, fournir une aide immédiate au logement à ceux qui en ont besoin et mettre à disposition des services de santé mentale.