La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Guy Parmelin appelle à une utilisation «intelligente» de l’IA

Keystone-SDA

Le président de la Confédération Guy Parmelin a appelé jeudi les médias à utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable et transparente. Une démocratie a besoin d'informations fiables, a-t-il souligné.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Une utilisation et une approche transparentes et rigoureuses de l’IA servent en fin de compte votre propre crédibilité et créent la confiance et l’acceptation», a déclaré Guy Parmelin en ouverture du Swiss Media Forum à Lucerne.

«Si l’IA est utilisée intelligemment, elle peut renforcer les médias dans leur rôle de pilier de la démocratie», a-t-il relevé, rappelant le danger que représentent les «fake news» pour la crédibilité journalistique mais aussi pour la cohésion sociale.

Cet appel intervient alors qu’une large alliance d’organisations et d’entreprises de médias ont annoncé jeudi se doter d’un code de conduite pour une utilisation responsable de l’IA. Ce texte, qui s’inspire d’une convention du Conseil de l’Europe, vise à renforcer la confiance du public en la matière.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision