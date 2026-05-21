Horaire 2027: des améliorations surtout en Singine à Fribourg

Keystone-SDA

L’horaire 2027 des transports publics dans le canton de Fribourg bénéficiera principalement au district germanophone de la Singine. Dans le cadre du tournus entre régions, ce dernier verra sa desserte avec des bus régionaux optimisée et augmentée.

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(Keystone-ATS) Il s’agit de la première étape de la mise en oeuvre de l’étude sur les transports publics dans le district, réalisée par la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME) ainsi que par la «Region Sense», a indiqué jeudi à Guin le conseiller d’Etat Jean-François Steiert.

Le nouvel horaire est en consultation du 22 mai au 9 juin pour entrer en vigueur le 13 décembre. Sur le plan ferroviaire, le RegioExpress (RE) Broc-Chocolaterie-Berne sera décalé de 30 minutes, en raison de travaux. Il partira de Broc-Chocolaterie à la minute 33, au lieu de la minute 03, et de Berne à la minute 39, au lieu de la minute 09.

Certains bus régionaux qui circulent en Singine seront adaptés au nouvel horaire du RE. Des améliorations de l’offre seront également portées à plusieurs lignes. Ainsi, la ligne Guin-Planfayon sera décalée de 30 minutes, mais aussi prolongée systématiquement jusqu’au lac Noir. Et sa cadence sera renforcée.

Fin des travaux

Afin que les bus de cette dernière ligne ne circulent pas en même temps que ceux de la ligne Fribourg-Tavel-Planfayon-Lac Noir, ces derniers seront de même décalés de 30 minutes, précise le communiqué de la DIME.

La fréquence des bus entre Fribourg-Dirlaret-Planfayon sera de son côté augmentée pour compenser le raccourcissement de la ligne Guin-Fribourg, qui ne circulera plus que jusqu’à Saint-Ours. La ligne Schmitten-Tavel ira pour sa part systématiquement à Tavel, hôpital.

La fin des travaux au pont sur la Singine, à Laupen (BE), permettra courant 2027 un retour à la normale des bus reliant Guin à Laupen. Leur fréquence sera par ailleurs augmentée, avec deux paires de courses supplémentaires la semaine et cadence horaire le week-end. Elle le sera aussi sur la ligne Fribourg-Marly-Chevrilles-Planfayon.

Changements ailleurs

L’horaire de la ligne Fribourg-Tavel-Heitenreid-Schmitten-Wünnewil sera pour sa part adapté et étoffé en semaine. Trois autres changements dans d’autres districts du canton sont à signaler: un train régional supplémentaire circulera les vendredi et samedi à 00h44 entre Fribourg, Romont et Lausanne.

De plus, deux paires de courses supplémentaires seront ajoutées le soir sur les lignes de bus Avry-Chénens et Avry-Grolley, en remplacement du Noctambus qui dessert actuellement les localités de ces deux lignes. La desserte entre Chiètres et Wileroltigen (BE) sera réaménagée et des courses seront mises en place le week-end.