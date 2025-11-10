La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Incendie à Glacier 3000: 30 jours-amendes requis avec sursis

Keystone-SDA

Le Ministère public a requis 30 jours-amendes à 50 francs avec sursis pendant deux ans contre la restauratrice prévenue d'incendie par négligence au restaurant Botta à Glacier 3000 aux Diablerets (VD) en 2022. La défense a plaidé l'acquittement.

(Keystone-ATS) «Les fait sont limpides. Des réchauds à fondue qui ne devaient pas être empilés, l’ont été. La prévenue aurait dû empêcher cela», a déclaré le Ministère public lors de son réquisitoire lundi devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey.

Selon le rapport d’expertise, c’est en effet l’empilage d’un réchaud avec un réservoir plastique sur un autre réchaud non-éteint qui est à l’origine du sinistre. Convoqués, les experts ont toutefois reconnu qu’il n’était pas possible d’exclure un accident d’origine électrique.

«Peu de probabilité ne veut pas dire pas de probabilité», a souligné l’avocat de la défense, Me Nicolas Gillard. Il a plaidé l’acquittement, estimant que sa cliente n’avait pas violé son devoir de prudence en ne consultant pas le mode d’emploi du réchaud.

