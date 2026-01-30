Incident chez Givaudan à Vernier sous contrôle

Keystone-SDA

Le Service d'incendie et de secours (SIS) de Genève a été appelé vendredi peu après 14h30 en renfort du personnel de sécurité du fabricant de parfums et d'arômes Givaudan, à Vernier, à la suite d'un incident. Un mélange de produits a généré une surchauffe. La situation était sous contrôle en soirée, a indiqué le Conseil d'Etat.

(Keystone-ATS) Les opérations étaient encore en cours vers 22h00 et vont se poursuivre ces prochaines heures. Les spécialistes demeurent donc sur le terrain. La brigade sanitaire cantonale et la police sont également sur place, ajoute le gouvernement dans un communiqué.

Et ce dernier de préciser à l’intention de la population que la protection de cette dernière est sa première priorité. Le Conseil d’Etat suit l’évolution de la situation de manière très étroite et ordonnera toutes les mesures adéquates en cas de nécessité. Pour l’heure, il priepla population de se conformer aux indications des intervenants sur place.