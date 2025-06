Interviewée par un journaliste, Rachida Dati le menace

Interviewée mercredi sur ses démêlés avec la justice, Rachida Dati a répliqué en menaçant son intervieweur, Patrick Cohen, de déclencher une enquête. Ce dernier fait l'objet d'accusations de harcèlement dans la presse.

(Keystone-ATS) « Les mises en cause personnelles à l’encontre des journalistes ne sont pas acceptables », a réagi France Télévisions auprès de l’AFP, après cette séquence sur France 5.

Invitée sur le plateau de « C à vous », Rachida Dati, mise en examen dans le cadre de l’affaire Carlos Ghosn pour corruption passive, a été interrogée sur des accusations récemment portées par le magazine Complément d’enquête.

Selon ces dernières, Rachida Dati a perçu 299’000 euros (281’220 francs) d’honoraires de GDF Suez quand elle était députée européenne, sans en déclarer la provenance au Parlement européen.

La ministre a de nouveau récusé ces faits, et contre-attaqué, en faisant référence à un article de Mediapart, publié en février, au sujet de tensions remontant à plusieurs années à France Inter, et au management de Patrick Cohen quand il dirigeait la matinale.

« M. Cohen, avez-vous harcelé vos collaborateurs ? Est-ce que c’est vrai M. Cohen? », a interrogé la ministre.

« Vous pourriez aussi tomber sous le coup de ce délit (de harcèlement). Il suffirait que je fasse un article 40 pour dénoncer suite à ce papier de Mediapart. Je peux saisir le tribunal (…) je peux le faire », a-t-elle menacé.

L’article 40 oblige toute autorité constituée ou fonctionnaire à dénoncer au procureur les délits dont il aurait connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

La ministre a également mis en cause la présentatrice, Anne-Elisabeth Lemoine: « de la même manière, on a dit qu’à ‘C à vous’ l’ambiance est épouvantable, que vous pleurez toute la journée, que tout le monde est mis en cause ».

« Non, c’est faux », a répondu Mme Lemoine.

« Ce n’est pas très reluisant ce que vous faites Mme Dati. C’est déshonorant », a déclaré de son côté Patrick Cohen.

La tension était déjà montée sur le plateau entre Rachida Dati et ses intervieweurs à propos de la réforme de l’audiovisuel public qu’elle porte et qui ambitionne de rapprocher Radio France et France Télévisions.

« France Télévisions apporte tout son soutien aux équipes de ‘C à vous’ et à l’ensemble de ses journalistes, qui continueront à exercer sereinement leur métier en toute liberté », a réagi le groupe public auprès de l’AFP.