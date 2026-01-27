Intoxications: toujours plus d’appels au numéro d’urgence 145

Keystone-SDA

De plus en plus de personnes appellent le numéro d'urgence 145 pour des cas d'intoxication, indique le rapport annuel de la fondation Tox Info Suisse. Près de la moitié des demandes reçues l'an dernier concernaient des enfants et des adolescents.

(Keystone-ATS) Au total, Tox Info Suisse a effectué 44’736 consultations en 2025, ce qui représente une augmentation de 4,6% par rapport à l’année précédente, précise le rapport annuel publié mardi. Une tendance déjà amorcée ces dernières années, avec une augmentation du volume d’appels de 2 à 4% par an.

En 2025, le 145 a reçu 123 appels par jour en moyenne. 40% des cas concernaient des enfants d’âge préscolaire, et il s’agissait presque toujours d’accidents. Six pour cent des appels concernaient des adolescents. Dans ce cas, il s’agissait principalement d’empoisonnements intentionnels.

Médicaments et produits ménagers

Comme les années précédentes, le numéro d’urgence antipoison a été appelé le plus souvent pour des intoxications liées à des médicaments et des produits ménagers. 70% des demandes sont venues de la population, les autres ayant été effectuées par du personnel médical.

Lors de la session d’hiver 2025, le Parlement a approuvé les moyens financiers nécessaires pour assurer le fonctionnement du service antipoison cette année. Il s’agit désormais pour la fondation d’obtenir un financement à moyen et long terme de la part de la Confédération.