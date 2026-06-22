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Iran et Etats-Unis s’accordent sur une feuille de route

Keystone-SDA

La première séance de négociations Iran-Etats-Unis au Bürgenstock s'est terminée peu après 3h00 du matin. Les discussions "techniques" entre les deux pays se poursuivront jusqu'à la fin de la semaine dans le complexe hôtelier nidwaldien.

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1 minute

(Keystone-ATS) Les Etats-Unis et l’Iran se sont entendus sur une «feuille de route» pour conclure dans les 60 jours un accord définitif pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, ont annoncé lundi les médiateurs pakistanais et qatari dans un communiqué conjoint.

Les délégations se sont «mises d’accord sur une feuille de route visant à parvenir à un accord définitif dans un délai de 60 jours, jetant ainsi les bases d’un démarrage immédiat de nouvelles discussions techniques».

L’Iran et les Etats-Unis sont convenus de créer une «cellule de gestion des conflits» pour mettre fin aux affrontements au Liban. Les deux pays se sont accordés sur une «ligne de communication» pour sécuriser le transit dans le détroit stratégique d’Ormuz, ont également annoncé lundi les médiateurs.

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