Javier Bardem laisse ses empreintes sur Hollywood Boulevard

Keystone-SDA

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L'acteur espagnol Javier Bardem a laissé mardi sa trace à Hollywood, posant pour la postérité l'empreinte de ses mains dans le ciment au Chinese Theatre, l'une des salles de cinéma historiques de Hollywood Boulevard.

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(Keystone-ATS) «C’est vraiment spécial de se voir offrir un tel espace pour immortaliser votre nom, votre image», a confié la star à l’AFP, peu après la cérémonie.

«Quand je pense à toutes les personnes qui se sont tenues à cet endroit précis, j’ai du mal à croire que tout cela soit réel», a déclaré l’Espagnol de 57 ans dans un discours, avant de poser ses empreintes dans le ciment frais.

Cette tradition, qui date de la construction du Chinese Theatre, a vu plus de 200 stars défiler en près d’un siècle, comme Jack Nicholson ou Marilyn Monroe.

Javier Bardem s’est fait connaître à l’international en 2000, grâce à son interprétation de l’écrivain cubain exilé aux Etats-Unis Reinaldo Arenas dans «Avant la nuit», réalisé par Julian Schnabel.

Huit ans plus tard, il a obtenu l’Oscar du meilleur second rôle pour son interprétation du sinistre Anton Chigurh dans «No Country for Old Men», des frères Cohen.

Son dernier film, «L’Etre aimé», a été présenté en avant-première au Festival de Cannes cette année et il joue dans la série «Les Nerfs à Vif», sortie début juin sur AppleTV.

L’acteur a dénoncé à de nombreuses reprises la politique anti-immigration de Donald Trump et la situation dans la bande de Gaza, ravagée par plus de deux ans de guerre déclenchée par l’attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël.

«Beaucoup de gens viennent me voir et me disent: +Merci de faire ou de dire ce que tu fais ou dis+, et je les encourage à faire de même haut et fort», a dit Javier Bardem lors de la cérémonie.