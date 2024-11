KKS: l’important endettement international est source d’inquiétudes

Keystone-SDA

La Suisse est en bonne position économique et financière par rapport à d'autres pays. C'est la conclusion que Karin Keller-Sutter a tirée vendredi lors de l'assemblée d'automne du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale à Washington.

(Keystone-ATS) L’un des principaux thèmes abordés a été la recherche de solutions à l’endettement international élevé dans une situation géopolitique difficile, a déclaré Mme Keller-Sutter aux médias.

La guerre en Ukraine, la situation au Proche-Orient et les tensions autour de Taïwan font augmenter les investissements dans la défense, a poursuivi la ministre des finances. La pression sur les dépenses augmente également en raison du vieillissement de la population dans de nombreux pays.

Outre Mme Keller-Sutter, Guy Parmelin et le président de la Banque nationale suisse Martin Schlegel représentent la Suisse à la réunion du FMI et de la Banque mondiale. M. Schlegel a déclaré que le FMI s’attendait à une croissance modérée mais stable de 3,2% pour l’économie mondiale cette année et en 2025.