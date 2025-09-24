La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L'accès au service civil sera plus difficile, décide le Parlement

Keystone-SDA

Le service civil deviendra moins attractif. Le Conseil des Etats a durci mercredi par 29 voix contre 11 par les conditions d'admission, suivant la voie tracée par le Conseil fédéral et le National. Un référendum est annoncé.

(Keystone-ATS) L’objectif de la réforme est de faire baisser le nombre de personnes qui quittent l’armée pour le service civil. Une série de mesures proposées par le Conseil fédéral doivent permettre de faire passer le nombre d’admissions annuelles au service civil de 6600 à 4000.

Les mesures permettront de contribuer à ce que le service civil reste une solution à caractère exceptionnel, tout en y maintenant l’accès pour les personnes ayant un conflit de conscience, a dit pour la commission compétente Josef Dittli (PLR/UR).

La gauche a échoué à renvoyer le projet au Conseil fédéral. Elle a critiqué une tentative de démantèlement du service civil, pourtant utile à la société.

Un référendum a déjà été annoncé par les jeunes Vert-e-s et la Fédération suisse pour le service civil CIVIVA.

