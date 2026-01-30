La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

L’actrice canadienne Catherine O’Hara est décédée

Keystone-SDA

L'actrice canadienne Catherine O'Hara est décédée à l'âge de 71 ans, a indiqué son manager à Variety, confirmant une information donnée par plusieurs médias américains. Elle était notamment connue pour ses rôles dans "Beetlejuice" et "Maman, j'ai raté l'avion!".

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Catherine O’Hara était également apparue ces dernières années dans les séries «Bienvenue à Schitt’s Creek» et «The Studio». Aucun détail n’a été communiqué dans l’immédiat sur la cause de sa mort.

La native de Toronto avait interprété le rôle de Delia Deetz dans «Beetlejuice» de Tim Burton en 1988, rôle qu’elle a retrouvé dans la suite «Beetlejuice Beetlejuice» en 2024.

Dans «Maman, j’ai raté l’avion!» et sa suite «Maman, j’ai encore raté l’avion!», réalisés par Chris Columbus en 1990 et 1992, elle a donné ses traits à Kate McCallister, la maman du personnage principal, Kevin, interprété par Macaulauy Culkin.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision