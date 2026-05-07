L’ambassadeur d’Italie réagit aux critiques de Cassis

Keystone-SDA

L'ambassadeur d'Italie à Berne, Gian Lorenzo Cornado, a réagi aux critiques du ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis dans une interview accordée à la Neue Zürcher Zeitung. "Je m'exprime sans détours. C'est mon style", a déclaré l'ambassadeur.

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(Keystone-ATS) Il dit toujours ce qu’il pense – mais surtout ce que son gouvernement attend de lui. La Première ministre italienne Giorgia Meloni lui aurait demandé d’accorder une attention particulière aux factures d’hôpital relatives au traitement des blessés italiens. «Et c’est exactement ce que j’ai fait», a déclaré M. Cornado dans l’interview publiée jeudi.

Dans une interview accordée au site d’informations Ticinonews, M. Cassis avait déclaré que la «discussion sans fin» autour des événements de Crans-Montana (VS) était également alimentée par Cornado. Selon le chef du Département fédéral des affaires étrangères, il incomberait à l’ambassadeur d’apaiser les relations bilatérales.

Fin avril, Mme Meloni s’était indignée que des factures d’hôpital et leurs copies aient été envoyées de Suisse en Italie. Ces factures concernaient les soins prodigués aux victimes des incendies survenus lors de la nuit de la Saint-Sylvestre à Crans-Montana.

Le président de la Confédération Guy Parmelin a assuré que cela ne se reproduirait plus. Le Conseil fédéral se penchera sur la question de la facturation des prestations hospitalières entre les États concernés sur la base des dispositions légales en vigueur, a déclaré M. Parmelin mardi dernier. L’affaire devrait être bientôt réglée, comme l’a indiqué M. Cornado: «Nous sommes sur le point de trouver une solution. Tout se passe bien.»