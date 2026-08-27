L’ancien chef militaire des Serbes de Bosnie Ratko Mladic est mort

Keystone-SDA

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L’ancien chef militaire des Serbes de Bosnie Ratko Mladic est mort. Son décès a été annoncé jeudi par la télévision publique serbe.

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(Keystone-ATS) Agé de 84 ans, d’après des documents judiciaires de l’ONU, Ratko Mladic, a été arrêté en Serbie en 2011 après seize ans de cavale.

Il a été condamné en 2017 à la perpétuité pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité pendant la guerre de Bosnie, qui a fait près de 100.000 morts entre 1992 et 1995, verdict confirmé en appel en 2021.

Parmi ces crimes figure notamment le massacre d’environ 8.000 hommes et adolescents bosniaques commis en juillet 1995 par les forces serbes bosniennes dans la région de Srebrenica (est). Il avait été victime d’un AVC au printemps.