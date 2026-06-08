L’application Urgences-finder disponible dans tout le canton (BE)

Keystone-SDA

Lancée au mois d'octobre dans la ville de Berne et son agglomération, l'application Urgences-finder est désormais disponible dans tout le canton. Elle vise à orienter les personnes se trouvant dans une situation médicale grave, ce qui doit aussi permettre de soulager le système de santé.

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(Keystone-ATS) Depuis une quinzaine de jours, les 34 services d’urgence du canton de Berne sont intégrés dans l’application, indique lundi la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration dans un communiqué.

Cette plateforme gratuite, qui aide la population à trouver le service approprié en cas de problème médical grave, a rencontré un vif succès depuis son lancement en octobre. Elle a déjà enregistré 80’000 visites et les services d’urgence y ont publié 160’000 notifications pour mettre à jour leur taux d’occupation. L’application donne ainsi aux utilisateurs une vue d’ensemble en temps réel de la situation dans les services d’urgence.

Décharger les urgences

Tous les hôpitaux contactés ont soutenu la démarche et les 34 services d’urgence ont été intégrés fin avril à la plateforme. «L’extension de l’application à l’ensemble du canton crée une importante valeur ajoutée pour la population tout en déchargeant les structures d’urgence médicales», se réjouit le président du Conseil-exécutif et directeur de la santé Pierre Alain Schnegg, cité dans le communiqué.

En cas d’urgence médicale, lorsque les personnes ne savent pas comment réagir, l’application permet de répondre à des questions comme: quelle est la gravité de la situation? A qui faut-il s’adresser? Est-il nécessaire d’aller à l’hôpital?, etc.

Elle comprend également une fonction d’évaluation des symptômes et indique les services d’urgences les plus proches ainsi que leur taux de fréquentation. Enfin, l’utilisateur peut être mis en contact directement avec le service ambulancier.

Un modèle pour d’autres cantons?

Le projet est piloté par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration du canton de Berne. Il est financé par le canton ainsi que par les caisses-maladie Atupri, KPT et Visana.

Son succès suscite de l’intérêt au-delà des frontières cantonales. Une étude a été lancée afin de déterminer si une plateforme du même genre peut être développée dans d’autres régions.