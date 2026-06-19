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L’assemblée générale de Raiffeisen élit un nouveau président

Keystone-SDA

Réunis en assemblée générale à Lugano, les représentants de la coopérative bancaire Raiffeisen ont élu Basil Heeb comme nouveau président du conseil d'administration. Il succède à Thomas Müller, qui ne s'est pas présenté à sa réélection.

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1 minute

(Keystone-ATS) L’assemblée générale a par ailleurs élu Yvan Gaillard, Simon Gfeller et Philipp Kronenberg au conseil d’administration, rapporte vendredi dans un communiqué Raiffeisen Suisse. Ils succèdent à Olivier Roussy, qui a quitté son poste d’administrateur après douze ans en raison de la limitation de la durée du mandat, ainsi qu’à Thomas Rauber et à Andrej Golob, qui n’ont pas souhaité se représenter à leur réélection.

Les membres actuels du conseil d’administration Pascal Gantenbein, Sandra Lathion, Beat Schwab, Karin Valenzano Rossi et Rolf Walker ont été confirmés dans leurs fonctions.

En outre, les représentants ont entériné les comptes annuels 2025 et le rapport de rémunération 2025. Une demande proposant de développer la gouvernance du groupe bancaire a été rejetée lors de cette assemblée générale.

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