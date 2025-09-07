La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’Association vaudoise des graviers et déchets fête ses 20 ans

Keystone-SDA

L'Association vaudoise des graviers et déchets (AVGD) fête ses 20 ans. Pour marquer cet anniversaire, elle propose une journée portes ouvertes sur trois sites de la filière des matériaux minéraux samedi prochain. Le centre de valorisation de la Plateforme la Plaine, à Vufflens-la-Ville, ainsi que les gravières de la Claie-aux-Moines, à Savigny, et du site de La Ballastière, à Gland, accueilleront le public de 10h00 à 16h00.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Les visiteurs pourront parcourir des sentiers didactiques et interactifs, accompagnés d’explications de techniciens et de biologistes qui veillent à l’équilibre écologique de ces milieux. Des animations ainsi que de la nourriture et des boissons seront également proposées, pour faire de cette journée un moment convivial et instructif, indique l’AVGD dans un communiqué.

Elle rappelle que les sables et graviers sont la 2e ressource la plus utilisée après l’eau. Cette journée ouverte au public sera l’occasion d’expliquer comment ils sont produits «à deux pas de chez nous».

Acteur encore souvent méconnu

«Le secteur primaire suisse ne se limite pas à l’agriculture ou à la sylviculture: il comprend aussi un acteur souvent méconnu, mais indispensable, celui de l’extraction, de la production et surtout de la valorisation des matériaux minéraux», explique l’AVGD.

«Sans sable, gravier ou matériaux recyclés, aucune construction, qu’il s’agisse d’un hôpital, d’un pont, d’une maison ou d’un système d’assainissement, ne pourrait voir le jour. De l’autre côté de la chaîne, le recyclage et la réutilisation des matériaux issus des chantiers et rénovations constituent un pilier central de l’économie circulaire, souligne la faîtière vaudoise.

Dans le canton de Vaud, les 50 membres de l’AVGD gèrent l’exploitation de carrières et de gravières, de décharges ainsi que des sites de valorisation, tout en appliquant les principes de l’économie circulaire.

